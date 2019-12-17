Новости
Эти специалисты получают 60 до 172 тысяч
17 Декабрь 2019, 10:01
Пушкарев пошел по этапу
17 Декабрь 2019, 09:52
Бензин дорожает на Дальнем Востоке
17 Декабрь 2019, 09:30
Дату будущего снегопада озвучили синоптики
17 Декабрь 2019, 09:15
Гайки все туже: как прошел год Юрия Трутнева
17 Декабрь 2019, 08:45
Резкое похолодание ожидается в Приморье
17 Декабрь 2019, 08:15
«Позорище»: В Большом Камне «отменили» Новый год
17 Декабрь 2019, 07:45
Без света оставят столичных жителей во вторник
17 Декабрь 2019, 07:15
Бензин дорожает на Дальнем Востоке
Цены на топливо снова выросли, хотя и не очень значительно, сообщает DEITA.RU.
По данным отраслевого журнала, средняя цена 92 бензина практически не изменилась за минувшие семь дней. Выросла цена только в дальневосточных регионах – на 9 копеек. Стоит литр бензина теперь около 46,58 рубля.
При этом розничные цены на АИ-95 снизились на 1 копейку и теперь обозначены в размере 45,8 рублей. В то же время Аи-100 вырос на 1 копейку и на сегодняшний день стоит 51,48 рублей.
Отмечается, что все выше цена на дизельное топливо – оно за неделю выросло в стоимости на 9 копеек, и теперь обходится автомобилистам в цену порядка 48,1 рублей за литр.
Напомним, что ранее в регионах Дальнего Востока состоялся настоящий скандал вокруг нехватки дизельного топлива. Отдельные водители даже прибегают к использованию суррогатов, тем самым только портя двигатель автомобиля и неоправданно рискуя. Причиной тому – порой отсутствие качественного топлива на заправках регионов.
Александра Маслова