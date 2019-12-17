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Бензин дорожает на Дальнем Востоке

заправка, азс, бензин

Цены на топливо снова выросли, хотя и не очень значительно, сообщает DEITA.RU.

По данным отраслевого журнала, средняя цена 92 бензина практически не изменилась за минувшие семь дней. Выросла цена только в дальневосточных регионах – на 9 копеек. Стоит литр бензина теперь около 46,58 рубля.

При этом розничные цены на АИ-95 снизились на 1 копейку  и теперь обозначены в размере 45,8 рублей. В то же время Аи-100 вырос на 1 копейку и на сегодняшний день стоит 51,48 рублей.

Отмечается, что все выше цена на дизельное топливо – оно за неделю выросло в стоимости на 9 копеек, и теперь обходится автомобилистам в цену порядка 48,1 рублей за литр.

Напомним, что ранее в регионах Дальнего Востока состоялся настоящий скандал вокруг нехватки дизельного топлива. Отдельные водители даже прибегают к использованию суррогатов, тем самым только портя двигатель автомобиля и неоправданно рискуя. Причиной тому – порой отсутствие качественного топлива на заправках регионов.

 

Александра Маслова

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