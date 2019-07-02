Сотрудник одной АЗС в Приморье регулярно похищал топливо для личных нужд – с такой жалобой и просьбой задержать подозреваемого в хищении топлива в полицию обратился владелец одной из столичных автозаправочных станций, сообщает DEITA.RU.

Директор АЗС рассказал, что после проведения квартального учета выяснилось, что на заправке регулярно имеется недочет проданного топлива. Выявить злоумышленника удалось сотрудникам собственной службы безопасности предприятия. Во время организованной проверки все подозрения на причастность к хищению бензина пали на одного из сотрудников, который вскоре был задержан с поличным.

Работник заправки сознался, что несколько месяцев бесплатно заправлял свою машину, а также набирал топливо в канистры и вывозил их к себе в гараж.

Владелец заправки сообщил о происшествии в полицию, где приступили к проверке обстоятельств. Известно также, что задержанный полностью признал свою вину и пообещал полностью возместить стоимость украденного топлива. Сумма причиненного АЗС ущерба устанавливается.

Игорь Бегунов