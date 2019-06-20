Прямая линия еще не началась, а магия Путина уже действует. Региональные власти постарались решить часть проблем, не дожидаясь, пока жители пожалуются на них президенту. Как чиновники на местах судорожно пытаются сменить царский гнев на милость - в обзоре DEITA.RU.

Прямая линия с президентом - традиционно горячее время для региональных властей, которые в этот момент оказываются на передовой, между недовольством граждан и гневом главы государства. Чаще всего проблемные вопросы хорошо известны им заранее, и мэры и губернаторы пытаются аврально решить часть из них, не дожидаясь, когда проблема прогремит на всю страну.

Традиционно прямая линия, как акт непосредственного воздействия на чиновников, вызывает краткосрочный всплекс «доброй активности». Правда, спустя считанные недели все возвращается в привычное русло. Перед сегодняшним эфиром отличился Красноярский край. «Красноярскнефтепродукт» резким жестом сбил ценник на заправках региона. Цена на АИ-92 упала аж на полтора рубля!

В комментариях руководство компании утверждает, что это было сделано для народа в сезон отпусков, когда спрос на топливо особенно возрастает. Однако совпадение выглядит уж очень подозрительно - ранее регион попал в число незаконно повысивших цены на топливо до 1 июля - «дня икс», когда истекает соглашение властей и нефтяников о сдерживании расценок.

Еще один жест доброй воли связан с мусором из Москвы. В канун Прямой линии со станции Шиес в Архангельской области куда-то увезли всю технику, которая уже принялась за строительство полигона для московских отходов. Противники стройки заблокировали трассу и вышли на протесты. По словам очевидцев, технику «разбросали» по соседним станциям. Чтоб внимания не привлекала.

В прошлом году пик угодливости и изворотливости продемонстрировала губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она решила существенно увеличить финансирование жилищных программ округа — в 11 раз! Тогда стало известно, что жители Югры собирались пробиться на прямую линию любой ценой и заклеймить местные власти. Однако пиарщики Комаровой вовремя подсуетились и кинули народу «политически подачку».

Вот так магия Путина начинает действовать еще до начала основного действа. Говорят, что даже комары, досаждавшие жителям Егорьевского района Алтайского края, пропали. Видно, они тоже испугались царского гнева. Россияне просят президента почаще проводить Прямую линию, глядишь, и проблем у народа станет меньше. Большая их часть, конечно, начинает решаться после того, как о ней услышал президент. Так, пожалуй, самым громким был случай в 2015 году. Тогда строитель космодрома «Восточный» Антон Тюришев обличил ТМК в неуплате зарплаты рабочим. Прошел год - ситуация изменилась мало, и Тюришев вновь собирался напомнить президенту о катастрофе с деньгами на важнейшей стройке. Однако накануне прямой линии Тюришева арестовали за то, что тот, внимание, нецензурно бранился в общественных местах. Отпустили активиста только 30 мая. Вопрос он так и не задал, но ТМК все равно получила по заслугам - компания обанкрочена, большая часть ответственных уже сидит.

Не менее резонансное происшествие случилось в 2010 году. Тогда дозвонившийся врач Ивановской больницы рассказал на тот момент премьер-министру России о цирке во время визита главы правительства в учреждение. Роли пациентов играли врачи. Куда дели самих пациентов - неизвестно. Но известно, что на клинику потратили 130 миллионов бюджетных рублей. Ровно столько стоил больничный цирк по-русски. А Дальний Восток хорошо помнит скандал с сахалинским рыбкомбинатом «Островной» и угольной пылью благодаря дозвонившимся до президента соотечественникам.

Какие проблемы будут озвучены сегодня, пока неизвестно. 17-я Прямая линия с Владимиром Путиным вот-вот начнется: в 12.00 по Москве. Более миллиона россиян уже отправили свои вопросы президенту. Узнать правду из первых уст посчастливится немногим, но мы надеемся, что прорвутся те, кому это по-настоящему важно.

Василий Кучин