Такие выводы сделали эксперты в отрасли, сообщает DEITA.RU.



В России неминуемо вырастут цены на бензин, уверены специалисты. Это связано в первую очередь с тем, что правительство отказалось продлевать заморозку цен на топливо.

Как пишет «Ура.ру», остановить рост цен можно только кардинальными мерами. Если их не принять, то уже к концу года стоимость бензина вырастет на 9 рублей.

Так, по данным издания, уже на следующий день после разморозки цен Московская топливная ассоциация сделала заявление о том, что топливо уже дорожает на заправках. На некоторых АЗС цены на бензин выросли на 10 копеек.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша считает, что стабилизировать цены и остановить рост могут только экстренные меры. Например, использование стратегических запасов топлива Росрезерва. Часть этих запасов можно распродать на публичных торгах - это поможет стабилизировать цены в России.

Однако такой вариант вряд ли возможен: топливо в Росрезерве засекречено, и открывать эти данные государство не станет. Это напрямую влияет на безопасность страны.

По мнению экономического аналитика Антона Шабанова, причина высоких цен на топливо в России - высокие налоги и акцизы. Пока нефтяникам будет выгоднее продавать топливо за рубеж, они продолжат это делать.

Елена Миронова