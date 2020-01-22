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6 Декабрь 2019, 18:15

Бензин подорожал в России

бензин

Рост оптовых цен на бензин наблюдается в России, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Ъ», стоимость топлива АИ-95 с начала месяца выросла на 5%, до 45,8 тысячи рублей за тонну, а АИ-92 — на 2,3%, до 45,7 тысячи рублей.

Эксперты Российского топливного союза отмечают, что главной причиной повышения цен стало увеличение акцизов на топливо с 1 января при одновременном снижении компенсаций по демпферной составляющей обратного акциза на нефть. «Опасения вызывал существенный рост экспорта бензина с одновременным снижением объемов производства, из-за чего сокращаются поставки топлива на внутренний рынок», - пишет издание.

На розничном рынке пока что не наблюдается сильного роста цен на топливо. С 13 по 17 января средние розничные цены по стране на АИ-92 и АИ-95 выросли на две копейки - до 42,7 и 45,92 рубля за литр соответственно. 

Дмитрий Санников

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