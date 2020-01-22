Новости
Новый генпрокурор вступил в должность
22 Январь 2020, 19:30
Пьяный член избиркома напал на начальника ГИБДД
22 Январь 2020, 19:15
«Это жуки сгрызли»: полтора миллиона га леса недосчитались в России
22 Январь 2020, 19:00
Безопасно улететь к Ким Чен Ыну можно россиянам
22 Январь 2020, 18:45
Пушкарев останется в Приморье
22 Январь 2020, 18:30
Владивосток лишился свалок
22 Январь 2020, 18:15
«Я напишу Ди Каприо»: Поклонская откровенна в Инстаграм
22 Январь 2020, 18:01
«Бойкота не будет»: Игрокам Спартака-Приморья задолжали зарплату
22 Январь 2020, 18:00
Бензин подорожал в России
Рост оптовых цен на бензин наблюдается в России, сообщает DEITA.RU.
Как пишет «Ъ», стоимость топлива АИ-95 с начала месяца выросла на 5%, до 45,8 тысячи рублей за тонну, а АИ-92 — на 2,3%, до 45,7 тысячи рублей.
Эксперты Российского топливного союза отмечают, что главной причиной повышения цен стало увеличение акцизов на топливо с 1 января при одновременном снижении компенсаций по демпферной составляющей обратного акциза на нефть. «Опасения вызывал существенный рост экспорта бензина с одновременным снижением объемов производства, из-за чего сокращаются поставки топлива на внутренний рынок», - пишет издание.
На розничном рынке пока что не наблюдается сильного роста цен на топливо. С 13 по 17 января средние розничные цены по стране на АИ-92 и АИ-95 выросли на две копейки - до 42,7 и 45,92 рубля за литр соответственно.
Дмитрий Санников