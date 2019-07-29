Россия оказалась наравне с европейскими странами, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

РИА Рейтинг провёл исследование доступности бензина среди стран Европы. Согласно результатам подсчётов экспертов, страной с наивысшим уровнем доступности топлива стал Люксембург.

Его жители могут себе позволить купить 2,9 тысячи литров бензина в год. На втором месте рейтинга оказалась Норвегия с показателем в 2,2 тысячи литров.

Примечательно, что Россия оказалась лишь на 16 месте списка. 927 литров бензина в год может позволить себе средний россиянин.

На последнем месте оказалась Украина. Её жители могут купить за год лишь 279 литров топлива.

Исследование выяснило и то, что самый дорогой бензин продаётся в Нидерландах. Там его продают по цене 118,7 рублей за один литр.

Дмитрий Шевченко