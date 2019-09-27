Новости
Новый закон о повышении тарифов ЖКХ внесли в Госдуме
27 Сентябрь 2019, 14:45
Всего за одну деталь ГИБДД выписывает штраф
27 Сентябрь 2019, 14:30
Человек в пути: история француженки, влюбившейся в тайгу и удэге, на выставке в доме-музее Арсеньева
27 Сентябрь 2019, 14:25
Обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС для Дальнего Востока скоро вернут
27 Сентябрь 2019, 14:15
Бензина нет: как по-новому разводят на дорогах
27 Сентябрь 2019, 14:00
«Как они выживают» — сколько тратят на еду столичные жители
27 Сентябрь 2019, 13:45
В ежедневном продукте нашли смертельную опасность
27 Сентябрь 2019, 13:30
Медведев ввел крупный штраф за курение на балконе
27 Сентябрь 2019, 13:15
Бензина нет: как по-новому разводят на дорогах
27 Сентябрь 2019, 14:00
Бывалые водители делятся секретами того, как не стать жертвой мошенников, сообщает DEITA.RU.
Новый вид развода сердечных автолюбителей жулики практикуют, как в городе, так и за его пределами. Он заключается в том, что обычно семья с детьми стоит на обочине и голосует.
Остановившись, водитель узнаёт, что главе семейства нужны деньги якобы на бензин, так как он в его машине неожиданно закончился. Если человек просто отдаёт деньги - тысячу или пару тысяч, то рулевой обещает купить на них бензина.
Однако как только порядочный человек уезжает, злоумышленник повторяет этот же трюк со следующим водителей и так до тех пор, пока кто-нибудь из проезжающих мимо не удосужиться проверить уровень топлива в машине просящего.
В 100 процентах случаев оказывается, что бензина в машине достаточно как минимум для того, чтобы доехать до ближайшей АЗС. А жена и дети нужны в этом спектакле лишь для эффекта и дополнительной жалости.
Будьте аккуратны на дорога и не ведитесь на подобные уловки.
Дмитрий Шевченко