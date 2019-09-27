Бензина нет: как по-новому разводят на дорогах

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бензин

Бывалые водители делятся секретами того, как не стать жертвой мошенников, сообщает DEITA.RU.

Новый вид развода сердечных автолюбителей жулики практикуют, как в городе, так и за его пределами. Он заключается в том, что обычно семья с детьми стоит на обочине и голосует. 

Остановившись, водитель узнаёт, что главе семейства нужны деньги якобы на бензин, так как он в его машине неожиданно закончился. Если человек просто отдаёт деньги - тысячу или пару тысяч, то рулевой обещает купить на них бензина.

Однако как только порядочный человек уезжает, злоумышленник повторяет этот же трюк со следующим водителей и так до тех пор, пока кто-нибудь из проезжающих мимо не удосужиться проверить уровень топлива в машине просящего.

В 100 процентах случаев оказывается, что бензина в машине достаточно как минимум для того, чтобы доехать до ближайшей АЗС. А жена и дети нужны в этом спектакле лишь для эффекта и дополнительной жалости.

Будьте аккуратны на дорога и не ведитесь на подобные уловки.

Дмитрий Шевченко

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