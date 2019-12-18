Бензиновые «страсти»: главные вопросы о зимнем топливе

Заправка автомобиля топливом в зимний период таит в себе множество рисков и опасностей. О самых распространенных и рискованных моментах рассказывает DEITA.RU.



В первую очередь, необходимо понимать, что в вопросах качества топлива, как и во многих других, Россия по-прежнему «кренится» на запад. Во многих регионах отсутсвует должный контроль, в отличие от системы, существующей в двух столицах - Москве и Санкт-Петербурге.

В росийских регионах недобросовестные предприниматели нередко пускают в оборот низкокачественное топливо - средние дистилляты или судовое маловязкое топливо. Эта смесь грозит автомобилю серьезными проблемами.

Кроме того, дилеры не всегда уделяют досрочное внимание принципиальному отличию летнего бензина от зимнего. Зимой в состав топлива необходимо вводить бутан-бутиленовую фракцию, чья температура кипения составляет -11 градусов. Это помогает легче завести двигатель зимой, при этом летом топливо просто может испариться.

Кандидат технических наук Леонид Багдасаров рассказывает, что проблемы начнутся примерно после 25-ой заправки топливом. На штоке выпускного клапана могут образоваться смолы. Причем, если автолюбитель вдруг резко переходит на топливо более высокого качества, проблема никуда не исчезнет.

Побочный эффект от пользования некачественным зимним бензином можно устранить лишь с помощью мощной промывки двигателя жесткими моющими средствами на станциях техобслуживания. Если проблема есть - необходимо отследить историю заправок для вашего двигателя и пожаловаться на поставщика.

Проверить качество бензина на глаз и на нюх невозможно. Единственный способ - это запросить паспорт топлива и принести его эксперту на оценку, но вряд ли кто из отечественных автолюбителей будет заниматься этим, пока с машиной ничего не случится.

Эксперты заявляют, что нарушения среди крупных АЗС попадаются крайне редко. В основном позволяют себя вольности мелкие автозаправочные станции, где не налажена система контроля качества. К слову, ответственный орган за контроль франшизных АЗС - это «Газпромнефть-лаборатория».

Леонид Багдасаров отмечает, что крупные отечественные производители имеют на производстве дорогие американские и европейские установки контроля качества и реализуют на АЗС только топливо собственного производства.

По словам экспертов, российская бензиновая промышленность сделала за последние годы мощный рывок по качеству и теперь мало в чем уступает европейскому продукту. Кроме того, по содержанию водорода в топливе отечественные аналоги даже лучше, ибо не экономят его в отличие от европейских коллег - благо в России нет проблем с природными ресурсам.

Связаны ли срок службы автомобиля с качеством бензина? Эксперты единогласно утверждают, что гораздо большее значение имеет качество самого автомобиля. А также климат и качество автодорог. Бесконечные торможения и смены режима скорости вкупе с некачественным топливом могут навредить сроку служба машины, но вопрос топлива здесь далеко не главный.

Василий Кучин