«Бензиновый Армагеддон» душит регионы России

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В российских регионах продолжают расти цены на бензин, сообщает DEITA.RU.
Целых 18 регионов страны почувствовали рост цен на топливо за последнюю неделю.
Более всего пострадали автомобилисты соседнего Хабаровского края - там топливо стало дороже на 0,6 процента. В среднем по России возросла стоимость АИ-95 и АИ-98. Первый подорожал на копейку и стоит 45,67 рублей за литр, второй подскочил на 2 копейки и стоит 51, 49 за литр. Дизельное топливо также неуклонно движется вверх по шкале и сейчас стоит 46,17 рублей.
На Дальнем Востоке уже давно устранились свои «лидеры» и «аутсайдеры» в гонке топливных цен. Чукотка и Якутия традиционно делят первое место по дороговизне бензина - АИ-92 в этих регионах стоит 56 и 54 рубля за литр соответственно.
Далее идет группа «северных середнячков»: Магадан, Сахалинская область и Камчатский край. Средняя цена 92-го бензина в Магадане составляет 50 рублей, на Сахалине 46,69. Жители Камчатки приобретают АИ 95 за 47,70.
Сравнительно мало отличаются между собой цены в Приморском крае, Хабаровском крае, Читинской области и ЕАО. АИ 92 в Приморье продают за 43,33. В Хабаровском крае чуть дешевле - 43,25 за литр.
Бензин АИ-95 в Приморье в среднем стоит на рубль дороже АИ-93 - 44,33. По этому показателю Приморье Хабаровск обходит - там разница значительно выше и 95 стоит 45,07.
Что касается дизельного топлива, то да Дальнем Востоке самый серьезный ценник на дизель традиционно в самых северных регионах - Чукотка, Якутия, Камчатка. Самый дорогой дизель в Якутске - почти 60 рублей за литр. Для сравнения, в Приморском крае дизтопливо стоит 47, 27.
Напомним, 1 июля Игорь Сечин и Дмитрий Козак объявили о завершении практики искусственного сдерживания цен на топливо - отныне цены на бензин и дизель будут меняться по рыночной модели. Россияне ожидали «бензинового апокалипсиса», связанного с неконтролируемым ростом цен.
Но президент Владимир Путин уравновесил чашу весов, возместив нефтяникам потери и введя демпфирующие механизмы.
Сейчас резкого скачка цен не ожидается, так как между государством и поставщиками топлива заключены специальные соглашения. Суть его сводится к тому, что увеличение цена на бензин для простых граждан не должно превышать уровень инфляции.
Василий Кучин