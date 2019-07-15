Росстат представил новые данные по ценам на бензин в России, сообщает DEITA.RU.

В пятнадцати регионах цены на топливо выросли, а незначительно снизились только в трех.

Более всего пострадала Иркутская область - там цены на топливо в среднем выросли на 1,3 процента.

Спокойнее вздохнули автомобилисты Нальчика, Южно-Сахалинска и Петрозаводска - там топливо стало дешевле на 0,2 и 0,1 соответственно.

Средняя цена на АИ-92 по России по данным на первую декаду июля составила 42,18. Бензин марки АИ-9 стоит 45,54 а премиум-топливо АИ-98 - 51,14. Дизель находится на средней отметке в 46,08 рублей за литр.

Что касается Дальнего Востока, то в лидерах со своим северным коэффициентом по традиции Анадырь и Якутск - 56 за девяносто второй и 59 за девяносто пятый. Владивосток держится в середине рейтинга по региону.

В июле средняя цена за 92 составила 42,99 – дороже, чем в Хабаровске, но дешевле, чем в Южно-Сахалинске. 95 бензин в приморской столице стоит 43,99 а дизель - 47,27.

Вообще по индексу Росстата средний рост цен после начала «бензинового апокалипсиса» составил 2-3 процента. Устойчивая динамика роста на лицо, к концу года бензин точно перевалит за 50 рублей.

С 1 июля правительство и нефтяники прекратили дружбу на благо простого народа. Соглашение о сдерживании цен завершилось, продлевать его не стали.

Это значит, что сейчас цены будут меняться по рыночным правилам. Как известно, рыночные правила выгодны только игрокам самого рынка. Простые автолюбители заплатят столько, сколько потребуют нефтяные магнаты.

«Могильщиками» российского бензина можно считать главу «Роснефти» Игоря Сечина и вице-премьера Дмитрия Козака. Именно они решили отпустить цены в свободное плавание, запустив безжалостную машину ресурсного шантажа.

Василий Кучин