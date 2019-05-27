ФАС обвиняет нефтяников в неподчинении требованиям правительства. Компании гонят топливо на запад в ущерб российскому рынку. Ранее бизнес и правительство договорились о внутреннем приоритете взамен сохранения значений экспортных пошлин, сообщает DEITA.RU.

Еще в октябре правительство России и десять крупнейших нефтяных компаний подписали соглашение, согласно которому нефтяники держат стоимость топлива и увеличивают поставки сырья на российский рынок. Власти же не увеличивают стоимость пошлин.

Нефтяные гиганты должны были увеличить поставки топлива на 3 процента, однако по заключению ФАС «Роснефть» и «Газпром Нефть» в мае требования власти они не удовлетворили. Антимонопольная служба наказала срочно увеличить производство бензина для авто.

Переполох был вызван резкими подорожанием бензина на сырьевой бирже. Сейчас стоимость тонны АИ-92 выросла на 11 процентов и равна 50 тысячам рублей. 95-й бензин подорожал на 10 процентов и стоит 52 300 за тонну. Таким образом, выросла и цена на автозаправках.

Как и ожидалось, рост цен связали не только с недоработками нефтяных магнатов, но и остановкой заводов производства на ремонт. В первую очередь - дальневосточных заводов.

Сезон ремонтных работ на НПЗ продлится с апреля по июнь. Более всего простой предприятий ударил по Дальнему Востоку, где бензин и так дороже среднероссийского. В регионе закроются Ачинский, Комсомольский и Хабаровский НПЗ - основные дальневосточные поставщики топлива.

Отсюда вывод: спрос растет, производство - нет. Этот провал правительство России планировало устранить за счет снижения тарифов на перевозку сырья на Дальний Восток, но этого не произошло. Расчетная формула не учитывает текущую оптовую стоимость бензина на внутреннем рынке. Формулу пересчитать также никто не соизволил.

Несмотря на фиксацию цен в прошлом году, в мае они выросли. В апреле правительство и нефтяной бизнес снова достигли соглашения о стабилизации цен - это якобы затормозило процесс, но рост остановить опять не удалось.

Бензин подорожал с 43,42 рубля за литр в конце прошлого года до 43,97 рубля в конце марта текущего. Причем данный рост произошел в основном за счет повышения налога на добавленную стоимость.

Сейчас же топливный рынок опять несется в крутое пике, пока чиновники и бизнес преследуют свои интересы. И только честный российский автомобилист безмолвствует: хочешь ехать - платить придется столько, сколько скажут.

Василий Кучин