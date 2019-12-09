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«Бензиновый кризис» - жители Владивостока не могут заправить машину
9 Декабрь 2019, 10:15
«Бензиновый кризис» - жители Владивостока не могут заправить машину
Сразу несколько наших подписчиков прислали жалобы с информацией о том, что отдельные марки бензина будто исчезли из города, сообщает DEITA.RU.
«Что за бензиновый кризис в городе? Четыре заправки - и ни 92, ни 95 нет, а за 98 очередь большая», - пишет один из подписчиков.
«Сегодня ездила заправиться – 95 тоже нет в городе. И 98. В две заправки заезжала – потом уже на работу пора было, пришлось ехать на «остатках» своих», - сетует жительница краевого центра Алиса.
Такая же ситуация наблюдается и в некоторых городах Амурской области, сообщают читатели DEITA.RU.
Напомним, при общих волнах «дефицита» на топливо – ценник во Владивостоке может конкурировать с московским. Так, 92й может стоить до 44 рублей за литр, 95й – почти 45 рублей. Цены на 98й примерно равны средним по России.
Александра Маслова