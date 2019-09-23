Берегите банковские карты от новых видов мошенничества

Киберпреступность набирает обороты. Каждый месяц тысячи россиян попадаются на уловки мошенников. ИА DITA.RU называет самые распространенные из них.

Специалисты предупреждают, что не стоит оставлять на крупных торговых онлайн-площадках, (таких как Avito, Farpost), CVC- или CVV-код карты, пароль от мобильного банка, коды подтверждения и прочую информацию. Будьте внимательны, для того чтобы перевести средства на другой счет, или попросту оплатить покупку, достаточно знать номер карты или телефона.

А вот оставлять свой настоящий номер телефона не стоит. Заполучив эти данные, мошенники могут совершать незаконные трансакции. Рекомендуемый выход – завести для торговых операций отдельную sim-карту.

Так как киберпреступность набирает обороты в стране, за дело взялись операторы связи. Компании предлагают пользователям сервисы, которые используют временные телефонные номера, что позволяет «не светить» свой постоянный мобильный.

Код, который приходит на телефон, чтобы подтвердить оплату, нельзя сообщать даже сотрудникам банка.

А некоторые мошенники и вовсе всерьез подошли к аферам и даже имитируют сайты объявлений или форму онлайн-оплаты. Поэтому пользоваться можно только сайтами, которые шифруют трафик (https-шифрование).

Как еще один способ обезопасить себя от мошенников — держать на карте минимальную денежную сумму, а также никому не давать пользоваться своей личной картой. Если вам звонить какой-то подозрительный номер и голос на другом конце предлагает вам новые банковские услуги, или просто интересуется какими либо вашими данными — лучше бросить трубку и самому позвонить в банк.

Екатерина Кононенко