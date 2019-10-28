Берегитесь: названы самые убойные подставы ГИБДД

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Правила дорожного движения нарушают все. Однако, к сожалению, не все инспекторы ГИБДД порядочные. Есть такие сотрудники, которые желают обогатиться за счет невнимательного водителя. ИА DEITA.RU со ссылкой на «Автовзгляд» рассказывает о самых популярных разводах на дорогах.
Езда по встречке
Недобросовестные сотрудники ДПС ставят свою патрульную машину с камерой видеофиксации за небольшим изгибом дороги, который фактически заслоняет сплошную линию разметки. В результате кажется, что автомобиль едет по встречной полосе. Видео, которое снимают инспекторы, это подтверждает. И хотя на самом деле водитель ничего не нарушает, он попадает в «ловушку», которую устроили ушлые стражи порядка.
Трезвый или пьяный
Более серьезный развод от недобросовестных гаишников связан с алкогольным или наркотическим опьянением. Во время остановки инспектор ГИБДД предполагает, что автолюбитель пьян, и предлагает «подуть в трубочку». Чаще всего водителю уже подадут вскрытый мундштук, смоченный в алкоголе, или баночку с каплями наркотического вещества. Это мошенничество настолько отработано у некоторых сотрудников ДПС, что пробить его невозможно. Все, что следует делать, — требовать медосвидетельствования.
Превышение
Водителя останавливают за превышение на 20 километров в час, и если у него есть еще какие-то нарушение — его просто начинают «грузить». Российские автомобилисты уверяют, что в этом случае недобросовестные инспекторы просто берут на испуг водителей. Чаще всего попадаются женщины и пожилые люди.
Екатерина Брязгунова