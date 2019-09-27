Берегитесь: объявлен катастрофический уровень банковских мошенников

Телефонные мошенники, представляющиеся сотрудниками российских банков, вышли из-под контроля, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Центробанк РФ.

27 сентября представители Госбанка заявили о катастрофическом уровне «банковских» мошенников в стране. По сообщению ведомства, сотовым операторам стало известно о более двух с половиной тысяч украденных преступниками банковских номеров, с которых производились звонки реальным клиентам кредитных организаций в течение трех летних месяцев.

Несмотря на внушительное количество обнаруженных телефонных номеров, с большинством их них мобильные операторы ничего не смогли сделать из-за недостаточных правовых полномочий. Только двести восемнадцать «банковских» номеров были навсегда заблокированы. В ста девяноста восьми случаях была подтверждена преступная подмена реальных номеров банков на фиктивные, а в пятидесяти девяти – операторы смогли лишь ограничить работу денежных сервисов.

Неизвестно, сколько клиентов банков мошенники обманули на самом деле. В ЦБ заявили, что показания официальной статистики строятся исходя из поступивших жалоб граждан, которые, как известно, довольно редко сообщают спецслужбам о подобных происшествиях. Часть россиян и вовсе могли и не знать, что звонки поступали от мошенников.

Екатерина Цой