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Берегитесь: в магазинах стали обманывать по-новому

деньги, рубль, рубли

Как только не изворачиваются предприниматели, чтобы получить в итоге большую прибыль. С очень неприятной ситуацией, когда на людях просто-напросто наживаются, столкнулась жительница Владивостока, сообщает DEITA.RU.

В одном из детских магазинов, расположенных на улице Русской, цены на товары растут прямо на глазах. Как рассказала женщина в паблике revizor_vdk, ей раньше никогда не приходилось сталкиваться с изменением цен в большую сторону. Однако с такой ситуацией ей пришлось столкнуться в воскресенье.

«Присмотрели в данном магазине снегокат за 2188 рублей. Пришел администратор, показал нам что да как, попросили упаковать и подготовить к продаже товар, пока будем ходить по магазину. Придя на кассу и оплатив товар, обнаружили, что наш снегокат немного подорожал до 2,6 тысячи рублей. На 322 рубля! Конечно, не критичная сумма, но ситуация не приятная», — делится покупательница.

Также она отметила, что наступили времени, когда цены меняются с бешеной скоростью. «Даже не предупреждают покупателей! Фотографировать цены до покупки даже в голову раньше не приходило, теперь похоже надо заниматься этим. Люди будьте бдительны нас везде и всюду обманывают, доверия теперь нет никому», — уверена не очень счастливая обладательница снегоката.

Екатерина Брязгунова

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