Берегитесь: заблокировать банковскую карту могут по этим причинам

В сети назвали три основные причины за что могут заблокировать банковскую карту, сообщает DEITA.RU.

Первая из них просрочен лимит по кредитной карте. Помимо дебетовой карты, многие россияне пользуются кредитными картами, однако если они не вовремя заплатят по «кредитке», то их дебетовую могут заблокировать.

Еще одной причиной блокировки может быть судебный приказ, по которому приставы арестовали карту. Не оплата ЖКХ, долгов, алиментов, налогов – любая из этих причин может стать поводом для ареста карты. При этом сумма долга не играет особой роли.

Третья причина – подозрительная операция, по мнению кредитной организации. В этом случае все зависит от самого банка, их внутренней политики и алгоритмов. Снять блокировку моно после звонка в банк.

Иван Юрьев