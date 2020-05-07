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Беременная москвичка потеряла память, когда на нее упало дерево – СМИ

гроза молния

Инцидент произошел после удара молнией

Случай, напоминающий о «мыльных операх» 90х, произошел на Ленинском проспекте в Москве, сообщает ИА DEITA.RU.

Беременная местная жительница гуляла с ребенком и собакой в непогоду. Когда она проходила под деревом, в него ударила молния. Из-за этого отломилась крупная ветка, рухнувшая прямо на голову женщины, пишет «Рен-ТВ».

К потерявшей сознание матери позвал помощь ребенок. Ее пришлось госпитализировать.

По данным издания, женщина получила в результате инцидента частичную амнезию и не может вспомнить некоторые факты из своей жизни.

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