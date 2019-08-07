Заключённые матери смогут жить отдельно со своими детьми в течение трёх лет, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Правительство поддержало предложение комитета Совета Федерации по экономической политике об отдельном содержании в СИЗО беременных женщин с женщин с детьми до трёх лет.

При этом, согласно одобренной норме, на каждого малыша должно выделяться не менее четырёх квадратных метров свободного пространства.

Данная инициатива была анонсирована ещё в прошлом году, однако документ неоднократно дорабатывался с учётом замечаний и был внесён в Госдуму в конце июля текущего года.

Дмитрий Шевченко