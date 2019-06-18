Женщинам, ожидающим ребёнка, будут выписывать штрафы заместо ареста, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Сегодня, 18 июня, в России ступает в силу закон, согласно которому будут назначаться штрафы для тех категорий граждан, к которым нельзя применять административный арест или обязательные работы. Изменение касается повторного несоблюдения установленных судом ограничений.

Автором документа выступило Правительство.

Под действие новых правил попадают беременные, а также женщины, имеющие детей, не достигших возраста 14 лет. Кроме этого, новелла распространится на инвалидов I и II группы.

Теперь, в случае нарушения, таким гражданам будут грозить штрафы от 2 до 2,5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что чиновников накажут за сокрытие информации о состоянии лесов.

Дмитрий Шевченко