"Берём во сне": Путину рассказали о добыче особого вещества

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Президенту России отчитались, как проходит разведение особей кабарги, с которых добывают мускус. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Глава РФ Владимир Путин выслушал доклад руководителя ФМБА Владимира Уйба про то, как на Алтае идет разведение кабарги. Животных выращивают, чтобы производить мускус.

Уйба обещает, что работы по разведению животных будут завершены к 2020 году. Они обитают в естественной среде в Усть-Коксе.

В настоящее время их семьдесят особей, детенышей родилось шестнадцать. Животные уже дали специалистам килограмм мускуса его собирали, пока кабарга спит.

Анастасия Туркова

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