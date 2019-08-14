Важнее всего в отношениях РФ и Украины воплощение договоренностей в реальность, а не процесс переговоров. Так прокомментировал позицию лидера России Владимира Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РГ.

Сам факт переговоров президентов обеих стран достоин положительной оценки, комментирует Песков телефонный разговор Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам секретаря, глава РФ всегда выступает за решение проблем с помощью диалога, особенно в сложных ситуациях, подобных российско-украинской.

Когда Пескова спросили о шансах на встречу двух президентов вживую, он ответил, что важнее самого разговора реализация известных договоренностей.

Анастасия Туркова