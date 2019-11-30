Бешеные лисы кусают россиян

Более 353 тысяч человек за 10 месяцев 2019 года стали пострадавшими от вреда, причиненного животными, и обратились за помощью в медицинские учреждения, сообщает DEITA.RU по материалам Роспотребнадзора.

Как рассказали специалисты надзорного ведомства, ежегодно количество россиян, пострадавших от нападения животных составляет около 380-450 тысяч При этом, большинству из них требуется специфическое лечение с использованием антирабической вакцины.

Согласно статистике за 2018 год, в России было зарегистрировано 2566 бешеных животных. Среди них 38% - дикие животные (30,5% - лисица, 4,2% - енотовидная собака, 1% - волк), 27% - собаки, 21% - кошки.

У жителей и гостей краевого центра сложилась почти традиция кормить лис, живущих на острове Русский. Однако, Государственная ветеринарная инспекция Приморского края ранее напомнила, что тесное общение людей и животных крайне нежелательно. Это может привести к чрезвычайно неприятным последствиям, поскольку именно лисы являются основными переносчиками бешенства.

Краевая ветеринарная противоэпизоотическая служба настоятельно рекомендует приморцам прививать своих питомцев в обязательном порядке. В первую очередь, это касается собак, свободно гуляющих по территории, которые имеют возможность «общаться» с другими представителями вида.

Кроме того, ведомство призывает быть граждан более бдительными и вовремя принимать меры в случае атаки животных.

Комментаторы в социальных сетях возмущены, в первую очередь, тем, что вакцины в крае достать достаточно сложно: «Даже не само бешенство страшно, а то, что вакцин практически нет в больницах. Врачи открыто говорят, что в Приморье они заканчиваются». Другие же возражают им, что достаточно привить своих животных – что можно сделать в любой ветеринарной клинике.

Как подчеркивают специалисты Роспотребнадзора, сезонности заражения бешенством нет. Эксперты надзорного ведомства рекомендуют полученное повреждение необходимо немедленно обильно промыть водой с моющим средством в течение нескольких минут. После этого края раны следует обработать и сразу обратиться в медицинские организации.

Дмитрий Санников