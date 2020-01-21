«Бешеный лексус» - пустое авто создало массовое ДТП

Странный случай произошел вчера, 20 января, на центральной улице Владивостока.

Как пишет паблик «Экипажи ДПС», в понедельник на перекрестке возле ТЦ «Изумруд» на Океанском пр-те, 16 пустой Lexus покатился в сторону Семеновской. Отмечается, что машина врезалась в «Приус» и два «Ниссана» разных марок.

Как отметили позже в ГИБДД, водитель дорогой иномарки – местная жительница – скорее всего, не поставила припаркованный автомобиль на ручник, или забыла включить парковочную передачу.

Отмечается, что по ходу проезда иномарки шли и пешеходы – однако, все они успели «увернуться» от шальной машины.

Теперь водителя иномарки ждет административное дело за неправильную парковку, штраф в 500 рублей и выплата компенсаций хозяевам пострадавшего транспорта.

Александра Маслова