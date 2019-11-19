telegr wh call

Новости

Скандальные дорожные камеры дошли до Госдумы

19 Ноябрь 2019, 12:45

Пробка на важной трассе: авто столкнулись на скользкой дороге

19 Ноябрь 2019, 12:30

«Яблочко» разобрали на детали: танцевальный мастер-класс состоялся в Приморье

19 Ноябрь 2019, 12:20

Власти рассказали, за что врачам будут платить премии

19 Ноябрь 2019, 12:15

Популярные службы такси грубо нарушают закон

19 Ноябрь 2019, 12:00

Километры по воздуху: снегоуборочный комбайн крутит колеса на месте

19 Ноябрь 2019, 11:54

Когда от наследства нужно отказаться, сказал Верховный суд

19 Ноябрь 2019, 11:30

Стало известно, где в столице убрали снег

19 Ноябрь 2019, 11:22

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Бесконечное ДТП сняли на видео

непогода

Пользователи соцсетей обвинили водителей в глупости, сообщает DEITA.RU.

В понедельник, 18 ноября, циклон ударил не только по Приморью, но и по соседнему Хабаровску. Там в центре города произошло ДТП, привычное для зимнего Владивостока.

Всего на одной из центральных улиц в ДТП попали 7 авто: три автобуса и легковушки. Первым на спуске, покрытом льдом и снегом, остановился автобус. В него по инерции «прилетели» и остальные участники аварии.

«Классика! Говорят же водители! Объезжайте вы главные улицы по Ленинградской! Нет же, прутся!», – комментируют пользователи соцсетей.

Читайте также:

Ледяной аттракцион: города Приморья оказались изолированы

Радоваться рано: синоптики дали прогноз

Бензина нет: приморский город заблокирован

Популярное

«Звездные» дома потекли в приморском городе: фото

Горожанке не разрешили забрать сына из детского сада

Радоваться рано: синоптики дали прогноз

Никто не верил, но это случилось: Новый асфальт положили на Русском
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...