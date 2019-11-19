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Бесконечное ДТП сняли на видео
Пользователи соцсетей обвинили водителей в глупости,
сообщает DEITA.RU.
В понедельник, 18 ноября, циклон ударил не только по Приморью, но и по соседнему Хабаровску. Там в центре города произошло ДТП, привычное для зимнего Владивостока.
Всего на одной из центральных улиц в ДТП попали 7 авто: три автобуса и легковушки. Первым на спуске, покрытом льдом и снегом, остановился автобус. В него по инерции «прилетели» и остальные участники аварии.
«Классика! Говорят же водители! Объезжайте вы главные улицы по Ленинградской! Нет же, прутся!», – комментируют пользователи соцсетей.
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