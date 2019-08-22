Маленькие жители Владивостока теперь могут проверить зрение с помощью нового медоборудования. Бесконтактную высокоточную диагностику можно получить в современном офтальмологическом кабинете, который открыли в филиале детской поликлиники №6 дальневосточной столицы, сообщает DEITA.RU.

Новый кабинет оснащен уникальным высокоточным оборудованием для ранней диагностики различных патологий. По словам главврача Инны Зеленковой, это позволит поднять остроту зрения у детей, так как статистика по глазным болезням в последние годы тревожная. В числе причин – чрезмерная компьютеризация, отмечают специалисты. Из-за того, что современные дети являются активными пользователями различных гаджетов, у них часто развивается миопия – близорукость, причем эта болезнь значительно помолодела и встречается уже и у дошколят, говорят офтальмологи.

Бинокулярный авторефрактометр и налобный бинокулярный офтальмоскоп дают возможность быстро и безболезненно проводить сложные обследования глазного дна, состояния сосудов сетчатки, зрительного нерва и т.д., ставить точный диагноз и сразу назначать эффективное лечение, отмечают специалисты. Кроме того, современное оборудование позволяет бесконтактно и дистанционно обследовать даже самых маленьких пациентов. Работа ведется в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края».

Отметим, что в этом году Приморью на создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям региону выделено более 309 миллионов рублей, 154 из них край получит в этом году. Средства направят на развитие материально-технической базы детских медучреждений.

Михаил Светлов