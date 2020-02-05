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Бесконтактных банкоматов станет больше в России

банкомат

Бесконтактная технология позволяет решить многие проблемы

Крупнейшие банки скоро полностью переоборудуют свои банкоматы на бесконтактную систему без использования пластиковых карт, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

К концу 2020 года  многие крупнейшие кредитные организации планируют в разы увеличить долю бесконтактных АТМ, а некоторые полностью перейти на NFC-систему. Так, в Райффайзенбанке отметили, что уже порядка 70% их банкоматов перешли на бесконтактное обслуживание, а к концу первого полугодия планируется полностью перейти на эту систему. Такие же планы отметил и банк «Открытие», на данный момент доля их банкоматов с NFC-модулями составляет 85%. Банк МКБ полностью поддержал идею на переход к бесконтактным АТМ до конца текущего года.

Остальные банки пока не готовы полностью переходить на новую систему, однако сообщили о значительном повышении доли банкоматов без использования пластиковых карт. Так, например, Альфа-банк увеличит процент банкоматов самообслуживания с 56% до 85%; ВТБ – с 6% до 25%; Росбанк – с 25% до 54%. Сбербанк обновил свою сеть АТМ уже на 95%, а банк Тинькофф на все 100%.

Для работы с бесконтактными банкоматами используется специальная карта, поддерживающая NFC-технологию, либо мобильный телефон с такой же функцией. Достаточно просто приложить смартфон к специальному датчику, который считает всю необходимую информацию.

Такая бесконтактная технология позволяет решить многие проблемы, связанные с застрявшими или забытыми картами, сэкономить время обслуживания клиентов и предотвратить мошенничество. Эксперты подчеркнули, что если карта не вставляется, то с нее невозможно украсть данные и находящиеся на ней средства.

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