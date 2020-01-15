Бескровная революция: Путин кардинально меняет структуру управления страной

Президент Путин в ходе Федерального собрания предложил серьезные изменения в политической системе страны, сообщает DEITA.RU.

Так, по нынешним нормам, президент получает согласие на кандидатуру премьера - и назначает его сам.

Однако Путин предложил кардинально изменить эту схему: парламент должен предложить кандидата, и президент не будет иметь права отклонить этого кандидата. Как и кандидатов на посты министров.

Но за главой государства должно сохраняться право определять приоритеты деятельности правительства и право отправлять в отставку членов правительства.

Также Путин отметил: Россия не должна переходить в форму парламентской республики.

Он видит политическую систему страны только в формате президентской республики. Однако в то же время президент призвал повысить роль и значение парламента в жизни России, увеличить роль парламентских партий.

Президент выразил уверенность, что оборонная отрасль должна быть в прямом подичинении президента - верховного главнокомандующего. Но назначение руководителей силовых структур должно быть согласовано с советом федерации. Это позволит увеличить прозрачность системы силовых структур.

Василий Кучин