Беспартийный кот примет участие в выборах Великобритании

Кота выдвинули в качестве беспартийного кандидата на выборы в парламент Великобритании, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет издание The Mirror

Кот по кличке Стэн стал независимым кандидатом, которого выдвинуло общественное движение «Кошки против Brexit». Согласно предвыборной программе, животное планирует открыть кошкам доступ к крыше вокзала города Джиллингем. Предполагается, что усатые и хвостатые в короткий срок избавят от атакующих крышу голубей.

Отмечается, что изначально движение «Кошки против Brexit» появилось в Британии как шуточное. Однако вскоре к нему начали присоединяться все больше людей, которые протестую против выхода Королевства из Евросоюза.

Предполагается, что Англия выйдет из ЕС 31 января следующего года.

Россияне, ознакомившись с новостью о возможном парламентарии коте, заявили, что в России такого просто невозможно. Однако в нашей стране стали реальными многие другие, не менее захватывающие вещи.

Например, в сентябре 2018 года на губернаторских выборах в Приморском крае, когда главными кандидатами выступали врио главы региона Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ (бывший член партии) Андрей Ищенко, в ночь после выборов необычные метаморфозы произошли в системе ГОС «Выборы». В результате результаты выборов были отменены.

Екатерина Брязгунова