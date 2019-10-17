Беспечный ездок разбил машины и натравил собаку на полицейских

За неповиновение законным требованиям сотрудников полиции во Владивостоке задержан злостный нарушитель правил дорожного движения, сообщили DEITA.RU в УМВД России по Приморскому краю.

О странном водителе сообщили в ночь на 17 октября в дежурную часть полиции владивостокцы, обеспокоенные странными маневрами водителя Тойота Креста. В районе дома 40а по улице Толстого машина двигалась с грубыми нарушениями Правил дорожного движения, создавая угрозу жизни и здоровью граждан.

На место происшествия прибыл наряд ДПС. Иномарку остановили. Во время проверки документов нарушитель выпустил из салона автомобиля собаку породы стаффордширский терьер, которая прокусила ногу инспектору ДПС. После этого правонарушитель скрылся с места происшествия на автомобиле.

За водителем было организовано преследование. В районе дома № 104 на проспекте Красного Знамени автомобиль Тойота Креста совершил касательное столкновение с припаркованной на обочине автодороги автомашиной Ниссан Мач, после чего продолжил движение и был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

36-летний местный житель находился за рулем Тойоты Креста в состоянии опьянения. Он привлечен к административной ответственности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее гражданина дважды привлекали к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Как рассказали приморские полицейские, злостный правонарушитель доставлен в отдел полиции для разбирательства. Медики оказали помощь инспектору ДПС. Угрозы его жизни и здоровью нет.

Дмитрий Санников