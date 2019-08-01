Специалисты страхового рынка уже готовят соответствующие продукты для транспорта без водителей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Широко шагает прогресс. Однако даже его скорость не может уберечь его детища от обязательного страхования. В России страховые фирмы начали подготовку к выписыванию полисов ОСАГО для автомобилей и других транспортных средств, которые управляются без участия водителя, а все решения принимает лишь искусственный интеллект и запрограммированный алгоритм.

Как удалось узнать изданию, представителями страхового рынка предполагается, что изначально полиса для беспилотников будет немного выше в цене, чем для обычных машин, но со временем их стоимость может не только выравняться, но и стать ниже.

Всё будет зависеть от практики нарушений ПДД инновационными машинами, а также статистикой ДТП, в которых они будут участвовать.

Как отмечают эксперты и участники рынка, массовый продукт для беспилотников стоит ждать не раньше 2030 года.

Дмитрий Шевченко