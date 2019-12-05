Беспилотники будут сбиты при одном условии

Силовые ведомства могут сбивать беспилотники, замеченные в воздушном пространстве охраняемых объектов, во время проведения спецопераций или мероприятий, на которое прибыло большое количество граждан, сообщает DEITA.RU. Соответствующий закон накануне подписал глава государства Владимир Путин.

Согласно документу, нарушителей воздушного пространства можно не только перехватывать, но и сбивать, тем самым причиняя непоправимый вред техническому устройству.

Новый закон в первую очередь направлен на защиту россиян, их жизни и здоровья, а также государственных объектов от «непрошенных посетителей». Ведь беспилотное воздушно судно может нести реальную опасность. Например, является средством доставки каких-либо взрывчатых веществ для проведения терактов.

Отмечается, что сбивать несанкционированные полеты беспилотников можно на стадионах во время матчей, в период проведения фестивалей и концертов. Также полеты над объектами транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры тоже не желательны. Свободный полет над железнодорожным вокзалом может закончиться печально.

Екатерина Брязгунова