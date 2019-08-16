Автомобили без водителя смогут влиться в поток управляемых людьми машин, сообщает DEITA.RU.

Министерство промышленности и торговли разработало концепцию обеспечения безопасности дорожного движения, которая учитывает появление на дорогах беспилотных автомобилей.



В документе министерства отмечается, что на данный момент правовая база не позволяет однозначно определить правила безопасности для беспилотников.

При этом, отсутствие таких норм неизбежно приводит к повышению рисков для водителей. Кроме этого, новые нормы предполагают, что беспилотники должны быть подключены к системе ЭРА-ГЛОНАСС.

При этом говорится, что внедрение беспилотников в будущем позволит транспортным компаниям снизить затраты на перевозки.

Дмитрий Шевченко