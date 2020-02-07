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Бесплатная медицина осталась на бумаге: Госдума отклонила закон
Медпомощь смог бы получить любой желающий
Депутаты Государственной Думы отклонили законопроект дальневосточного депутата от Якутии Федота Тумусова, которые предлагал сделать медицину в России бесплатной, сообщает ИА DEITA.RU.
Законопроект депутат разработал в 2017 году и внес его в нижнюю палату парламента. На протяжении нескольких лет его не могли рассмотреть на заседании. Также на законопроект поступили отрицательные отзывы из Алтая и Кавказа.
Как сообщает в пояснительной записке к законопроекту, основная задача закона – закрепление принципа безвозмездного получения любого вида медицинской помощи для всех граждан нашей страны. Законопроектом предлагалось ввести еще одну программу обязательного медстрахования, по которой помощь смог бы получить любой желающий. А финансирование программы осуществлялось бы за счет транзакций федерального бюджета.
«Таким образом, все граждане нашей страны будут иметь доступ к любому виду медицинской помощи на безвозмездной основе», - отмечает в пояснительной заметке.
По расчетам 2017 года увеличение финансирование составило было на 7% больше. Однако, депутаты Государственной Думы отклонили законопроект.
Основным автором законопроекта стал Федот Тумусов, депутат Государственной Думы VII созыва по 24 Якутскому одномандатному избирательному округу. Был избран в Госдуму от партии «Справедливая Россия».