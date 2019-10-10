Бесплатная раздача рыбы обернулась человеческими жертвами

Пенсионерка серьезно пострадала из-за акции по бесплатной раздаче красный рыбы в Петропавловске-Камчатском. Очевидцы происшествия рассказали, что пожилую женщину просто задавили «малоимущие» коллеги, сообщает DEITA.RU.

С раннего утра десятого октября жители одного микрорайонов столицы Камчатки с нетерпением ждали приезда многотонного грузовика, груженного замороженной горбушей для последующей безвозмездной раздачи собравшимся. В четыре часа дня по местному времени «рыбная» фура подъехала к заранее обговоренному месту и, по словам очевидцев, возле машины начался ад.

«Металлические ограждения не помогали. Люди кидались друг на друга, кричали, ругались, пытаясь урвать себе порцию побольше. Среди толпы было очень много действительно нуждающихся бабушек, одной из которых стало плохо», - сообщают жители города.

Давление со стороны толпы нарастало с каждой минутой, и в итоге пенсионерке понадобилась срочная помощь медиков. По словам очевидцев, бабушку так сильно придавили к ограждению, что сама она идти не могла - бабушку доставили в «скорую» на носилках.

Жители Петропавсловска-Камчатского отметили, что в четверг горожане особенно бурно отреагировали на акцию по раздаче бесплатной рыбы. Давка была, разумеется, и в первые дни проведения «Рыбного края», но до человеческих жертв дошло впервые.

Кстати, акция продолжится в городе и завтра, одиннадцатого октября.

Екатерина Цой