Бесплатная юридическая помощь может нести опасность

Мошеннические действия распространены даже в такой сфере деятельности, которая призвана защищать клиента от аферистов, сообщает DEITA.RU.

Помощь юристов не всегда представляет собой то, что скрывается за ней на самом деле. Так, некоторые «юристы» сами могут оказаться мошенниками. В Свердловской области стало известно о женщине, которая обратилась за помощью к юристам. Компания обещала помочь, но в итоге сама обманула клиента, как сообщает «Российская газета». Женщина отдала аферистам более ста тысяч рублей за квалифицированную юридическую помощь, которая по факту оказана не была.

Мошенники зачастую пользуются тем, что клиенты невнимательно читают договор. Иногда псевдоюристы сами обманывают клиентов, говоря, что в случае проигрыша дела деньги вернутся клиенту в стопроцентном размере. Фирма при этом ссылается на пункт в договоре, которого на самом деле попросту в нём нет.

Договоры могут составляться не только с юридическими, но и с орфографическими ошибками.

В случае, если обманутый клиент решит предъявить претензии компании, он рискует увидеть совсем другую вывеску. По указанному адресу может быть зарегистрирована другая компания либо аферисты меняют название и реквизиты. Фактически фирма становится другой компанией, которой уже невозможно предъявить претензии.

Специалисты отмечают, что верить хорошим отзывам в сети, или шикарному офису с приветливыми менеджерами также не стоит. Желательно изучить сайт фирмы, ознакомиться с уставом компании, а на первую встречу желательно пригласить кого-то из близких.

Софья Корф