В стране появится система лекарственного обеспечения, сообщает DEITA.RU.

Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала "Известиям", что льготные категории граждан будут получать медикаменты полностью бесплатно, для многих других будут предусмотрены скидки. Именно такой порядок планируется ввести в рамках новой системы обеспечения лекарствами амбулаторных пациентов уже через два-три года.

По словам Скворцовой, препараты по льготной цене можно будет получить по электронному рецепту. Государство полностью или частично возместит их стоимость. Это позволит контролировать получение необходимых медикаментов.

Также министр заявила, что необходим единый список лекарств, соответствующий жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам.