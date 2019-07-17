Жители домов, в которых отключили горячую воду, должны посещать общественные бани абсолютно бесплатно, информирует DEITA.RU. С таким предложением выступил депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов.

По мнению народного избранника, при отключении горячей воды россияне испытывают значительные трудности. Им приходится тратить больше электроэнергии, чтобы нагреть воду для важных нужд, либо приобретать за колоссальные средства бойлеры. При этом власти не предлагают гражданам никакой альтернативы.

По словам Милонова, чтобы бесплатно посещать баню во время профилактики и ремонта инженерных сетей, необходимо будет брать специальную справку в ТСЖ, управляющей компании или домоуправлении и только с ней отправляться в муниципальную баню в своем районе города.

Напомним, согласно российскому законодательству, отключение горячей воды не должно превышать 14 суток. Об этом говорится в пункте 3.1.11 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Однако данное требование соблюдается не всегда. Так, в приморском городе Уссурийске 10 процентов жителей остались без горячей воды более чем на четыре месяца. Воды у них не будет с 15 мая по 20 сентября.

Екатерина Брязгунова