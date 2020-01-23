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Бесплатно отдохнуть в санатории сможет ряд приморских льготников
Шесть категорий граждан в Приморье могут получить новый вид социальной поддержки – бесплатные путевки в санаторий, сообщает DEITA.RU.
Как сообщают представители краевого правительства, соответствующий законопроект уже принят в первом чтении. В Минтруда региона добавили, что в этом году на санаторно-курортное лечение в крае выделено 35 млн рублей – этого хватит на примерно тысячу льготных путевок для граждан.
Всего новую меру поддержки получат шесть категорий приморцев: одинокие пенсионеры старше 70 лет – если их доход ниже прожиточного минимума, тем, кто пострадал от политических репрессий, труженики тыла, и неработающие граждане с почетными званиями.
В региональном Минтруда добавили, что раз в три года эти категории граждан смогут 18 дней бесплатно отдохнуть в санатории.
Напомним, что данная инициатива принадлежит губернатору края Олегу Кожемяко.