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6 Декабрь 2019, 18:15

Бесплатно отдохнуть в санатории сможет ряд приморских льготников

Отдых

 Шесть категорий граждан в Приморье могут получить новый вид социальной поддержки – бесплатные путевки в санаторий, сообщает DEITA.RU.

Как сообщают представители краевого правительства, соответствующий законопроект уже принят в первом чтении. В Минтруда региона добавили, что в этом году на санаторно-курортное лечение в крае выделено 35 млн рублей – этого хватит на примерно тысячу льготных путевок для граждан.

Всего новую меру поддержки получат шесть категорий приморцев: одинокие пенсионеры старше 70 лет – если их доход ниже прожиточного минимума, тем, кто пострадал от политических репрессий, труженики тыла, и неработающие граждане с почетными званиями.

В региональном Минтруда добавили, что раз в три года эти категории граждан смогут 18 дней бесплатно отдохнуть в санатории.

Напомним, что данная инициатива принадлежит губернатору края Олегу Кожемяко. 

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