Бесплатное образование активно получают предпенсионеры Приморского края

Жители Приморья предпенсионного возраста всё активнее получают дополнительное образование бесплатно. Более 1200 приморских предпенсионеров освоили новые профессии, сообщает DEITA.RU.

Обучение проводится в рамках краевого проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Благодаря обучению, приморцы предпенсионного возраста смогут получить новые навыки и даже освоить дополнительную профессию.

Стоит отметить, что среди направлений обучения есть и современные актуальные курсы. Так, жители Приморского края смогут пройти обучение по компьютерному дизайну и графике. Данные направления весьма востребованы на рынке труда. В свете повышения пенсионного возраста на государственном уровне, приморцы солидного возраста, которые прошли обучение, теоретически могут позволить себе работать удалённо. Учитывая преклонный возраст, дистанционная работа может позволить избежать томления в пробках на работу и обратно, а также давки в душном общественном транспорте в часы пик.

Помимо современных профессий, авторы инициативы не забывают и о классических. Пройдя обучение, предпенсионер при желании сможет даже сменить сферу деятельности и стать психологом, менеджером по персоналу, экскурсоводом, бухгалтером или податься в рабочие специальности. Список профессий постоянно дополняется. На данный момент он состоит из более чем двухсот семидесяти специальностей.

Помимо образовательных курсов, порядка четырёхсот пенсионеров Приморского края познакомили с интернетом на бесплатных курсах.

Житель Приморья, которому до выхода на пенсию осталось пять лет или менее, имеет право на обращение в службу занятости по поводу организации профессионального обучения. С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС, документ об уже имеющемся образовании и трудовую книжку. Кроме того, работодатели, которые обучают своих сотрудников данного возраста имеют право обратиться за компенсацией расходов на обучение. Работа ведется в рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края».

Софья Корф