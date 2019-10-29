Бесплатную аттестацию предлагают гидам-переводчикам в Приморье

О возможности бесплатной аттестации гидов-экскурсоводов со знанием корейского языка объявили на церемонии завершения обучения, сообщает DEITA.RU. Обучение переводчиков проходило с 5 по 26 октября, и включало в себя не только лекционный формат, но и практические выезды для обучения «в поле».

Курсы были организованы представителями власти Приморского края совместно с ДВФУ и ВГУЭС, в связи с увеличением туристического потока из Республики Корея. По данным за первое полугодие 2019 года, Приморский край посетило более двухсот тысяч корейских туристов. Для усовершенствования работы гидов были организованы данные курсы.

На церемонии вручения сертификатов об успешном окончании курсов, Дарья Гусева, занимающая должность директора туристско-информационного центра Приморского края рассказала о добровольной аттестации гидов-экскурсоводов.

«Есть проект закона об обязательной аттестации в РФ, который прошёл все три чтения, но ещё пока не принят. Министерство экономики обещает в следующем году его принять. Пока действует добровольная аттестация, она не обязательна, это скорее имиджевая составляющая, но как показала практика, у нас даже уже опытные гиды не всегда знают методику проведения. Поэтому аттестация призвана в первую очередь улучшить качество экскурсионных услуг, обеспечить безопасность на маршруте, и создать комфортную информационную среду», - отметила Дарья Гусева.

Аттестация – процедура платная, однако для переводчиков, которые прошли курсы гидов-экскурсоводов, пройти её предлагают бесплатно. К слову, сами курсы были организованы также на безвозмездной основе.

Успешно пройти курсы смогли 53 человека, среди которых были как студенты – переводчики с корейского языка, так и сами носители языка, некоторые из которых уже успешно работают в компаниях города. Заявок на обучение было подано больше – 70, однако профессия гида подходит не для всех.

Организацию подобных курсов планируется сделать систематической. В планах внедрить курсы для переводчиков китайского и японского языков.

Софья Корф