В спорах между пациентами и врачами начнут участвовать страховые организации, сообщает DEITA.RU.

Министерство здравоохранения объявило о том, что до 2024 года планирует создать общероссийскую сеть региональных филиалов медицинских организаций, занимающихся выдачей полисов ОМС, которые будут заниматься защитой прав застрахованных граждан.

Реализация плана будет проходить в рамках национального проекта "Здоровье". Предполагается сделать в качестве нормы процедуру медиации, которая является инструментом досудебного решения возникших разногласий между частными лицами и медицинскими структурами.

Также, по мнению экспертов, новая система позволит гражданам более эффективно истребовать денежные компенсации в случаях врачебных ошибок. Сейчас это сделать довольно сложно ввиду того, что деньги, которые должны быть выплачены пострадавшему по решению суда, подпадают со стороны государственных медицинских структур под статус не целевого расходования средств.

Дмитрий Шевченко