Жителей и гостей приморской столицы ждут на музыкальный пикник 31 августа и 1 сентября. Общегородской праздник состоится в одном из объектов Владивостокской крепости «Форт Поспелова» на острове Русский. Как рассказали в пресс-центре музея имени Арсеньева, до фестивального места гости смогут добраться на специальном комфортабельном автобусе, который будет ходить по маршруту «Центральная площади – Форт Поспелова» строго по расписанию. Проезд бесплатный, сообщает DEITA.RU.

«Музыкальный пикник на форте Поспелова» пройдёт в честь юбилея Владивостокской крепости. В 2019 году уникальному объекту культурно-исторического наследия исполняется 130 лет. Гостей ожидает обширная программа. Для удобства гостей организаторы разбили ежедневную программу на пять блоков с учётом интервала движения автобусов в обе стороны.

Гостей встретят музыканты, историки и краеведы, все желающие смогут отведать блюда, которые приготовят одни из лучших поваров города - с 11:00 до 19:00 на территории форта Поспелова будет работать фуд-корт под открытым небом. Фестивальные дни наполнятся встречами, экскурсиями, джазом и оркестровой музыкой. Вход на фестиваль свободный.

Программа фестиваля «Музыкальный пикник на форте Поспелова» и расписание движение автобусов:

Суббота, 31 августа:

Блок 1

10:20 – отправление автобуса от Центральной площади Владивостока

11:15 – авторские экскурсии по форту Поспелова (экскурсоводы – Лариса Дударовская, Елена Соколова, Дмитрий Рыкунов)

12:00 – выступление Эстрадного оркестра под управлением Дмитрия Бутенко

13:00 – отправление автобуса от форта Поспелова

Блок 2

11:50 – отправление автобуса от Центральной площади Владивостока

12:45 – авторские экскурсии по форту Поспелова (экскурсоводы – Лариса Дударовская, Елена Соколова, Виталий Козько)

13:30 – выступление Военного оркестра штаба Тихоокеанского флота

14:30 – отправление автобуса от форта Поспелова

Блок 3

13:20 – отправление автобуса от Центральной площади Владивостока

14:15 – авторские экскурсии по форту Поспелова (экскурсоводы – Виталий Козько, Дмитрий Рыкунов, Юлия Андреева)

15:00 – выступление джазового коллектива «MAG project»

16:00 – отправление автобуса от форта Поспелова

Блок 4

14:50 – отправление автобуса от Центральной площади Владивостока

15:45 – авторские экскурсии по форту Поспелова (экскурсоводы – Лариса Дударовская, Максим Соболевский, Юлия Андреева)

16:30 – выступление джазового коллектива «Crystal Jazz Band»

17:30 – отправление автобуса от форта Поспелова

Блок 5

16:20 – отправление автобуса от Центральной площади Владивостока

17:15 – авторские экскурсии по форту Поспелова (экскурсоводы – Лариса Дударовская, Максим Соболевский, Юлия Андреева)

18:00 – выступление джазового квинтета «Positive Light»

19:00 – отправление автобуса от форта Поспелова

С 11:00 до 19:00 на территории форта Поспелова будет работать фуд-корт под открытым небом.

Воскресенье, 1 сентября:

Блок 1

10:20 – отправление автобуса от Центральной площади Владивостока

11:15 – авторские экскурсии по форту Поспелова (экскурсоводы – Валерия Ким, Елена Соколова, Дмитрий Рыкунов)

12:00 – выступление Эстрадного оркестра МГУ имени адмирала Г.И. Невельского

13:00 – отправление автобуса от форта Поспелова

Блок 2

11:50 – отправление автобуса от Центральной площади Владивостока

12:45 – авторские экскурсии по форту Поспелова (экскурсоводы – Валерия Ким, Елена Соколова, Виталий Козько)

13:30 – выступление камерного оркестра «КАМЕРАТА» vl

14:30 – отправление автобуса от форта Поспелова

Блок 3

13:20 – отправление автобуса от Центральной площади Владивостока

14:15 – авторские экскурсии по форту Поспелова (экскурсоводы – Виталий Козько, Дмитрий Рыкунов, Валерия Ким)

15:00 – выступление джазового коллектива «Fire&Fox»

16:00 – отправление автобуса от форта Поспелова

Блок 4

14:50 – отправление автобуса от Центральной площади Владивостока

15:45 – авторские экскурсии по форту Поспелова (экскурсоводы – Вероника Мязина, Максим Соболевский, Дмитрий Рыкунов)

16:30 – выступление джазового дуэта «Илья Лушников & Сергей Моисеев»

17:30 – отправление автобуса от форта Поспелова

Блок 5

16:20 – отправление автобуса от Центральной площади Владивостока

17:15 – авторские экскурсии по форту Поспелова (экскурсоводы – Вероника Мязина, Максим Соболевский, Виталий Козько)

18:00 – выступление джазового коллектива «Jazz Acoustic Project»

19:00 – отправление автобуса от форта Поспелова

С 11:00 до 19:00 на территории форта Поспелова будет работать фуд-корт под открытым небом.

Организаторы фестиваля «Музыкальный пикник на форте Поспелова»:

Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость» совместно с Приморским музеем имени В.К. Арсеньева.

Мероприятие пройдёт при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Департамента туризма Приморского края, Управления культуры администрации города Владивостока и Туристско-информационного центра Приморского края.

Ирина Павленко