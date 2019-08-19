Бесплатные автобусы отвезут зрителей на музыкальный пикник на остров Русский
Жителей и гостей приморской столицы ждут на музыкальный пикник 31 августа и 1 сентября. Общегородской праздник состоится в одном из объектов Владивостокской крепости «Форт Поспелова» на острове Русский. Как рассказали в пресс-центре музея имени Арсеньева, до фестивального места гости смогут добраться на специальном комфортабельном автобусе, который будет ходить по маршруту «Центральная площади – Форт Поспелова» строго по расписанию. Проезд бесплатный, сообщает DEITA.RU.
«Музыкальный пикник на форте Поспелова» пройдёт в честь юбилея Владивостокской крепости. В 2019 году уникальному объекту культурно-исторического наследия исполняется 130 лет. Гостей ожидает обширная программа. Для удобства гостей организаторы разбили ежедневную программу на пять блоков с учётом интервала движения автобусов в обе стороны.
Гостей встретят музыканты, историки и краеведы, все желающие смогут отведать блюда, которые приготовят одни из лучших поваров города - с 11:00 до 19:00 на территории форта Поспелова будет работать фуд-корт под открытым небом. Фестивальные дни наполнятся встречами, экскурсиями, джазом и оркестровой музыкой. Вход на фестиваль свободный.
Программа фестиваля «Музыкальный пикник на форте Поспелова» и расписание движение автобусов:
Суббота, 31 августа:
Блок 1
10:20 – отправление автобуса от Центральной площади Владивостока
11:15 – авторские экскурсии по форту Поспелова (экскурсоводы – Лариса Дударовская, Елена Соколова, Дмитрий Рыкунов)
12:00 – выступление Эстрадного оркестра под управлением Дмитрия Бутенко
13:00 – отправление автобуса от форта Поспелова
Блок 2
11:50 – отправление автобуса от Центральной площади Владивостока
12:45 – авторские экскурсии по форту Поспелова (экскурсоводы – Лариса Дударовская, Елена Соколова, Виталий Козько)
13:30 – выступление Военного оркестра штаба Тихоокеанского флота
14:30 – отправление автобуса от форта Поспелова
Блок 3
13:20 – отправление автобуса от Центральной площади Владивостока
14:15 – авторские экскурсии по форту Поспелова (экскурсоводы – Виталий Козько, Дмитрий Рыкунов, Юлия Андреева)
15:00 – выступление джазового коллектива «MAG project»
16:00 – отправление автобуса от форта Поспелова
Блок 4
14:50 – отправление автобуса от Центральной площади Владивостока
15:45 – авторские экскурсии по форту Поспелова (экскурсоводы – Лариса Дударовская, Максим Соболевский, Юлия Андреева)
16:30 – выступление джазового коллектива «Crystal Jazz Band»
17:30 – отправление автобуса от форта Поспелова
Блок 5
16:20 – отправление автобуса от Центральной площади Владивостока
17:15 – авторские экскурсии по форту Поспелова (экскурсоводы – Лариса Дударовская, Максим Соболевский, Юлия Андреева)
18:00 – выступление джазового квинтета «Positive Light»
19:00 – отправление автобуса от форта Поспелова
С 11:00 до 19:00 на территории форта Поспелова будет работать фуд-корт под открытым небом.
Воскресенье, 1 сентября:
Блок 1
10:20 – отправление автобуса от Центральной площади Владивостока
11:15 – авторские экскурсии по форту Поспелова (экскурсоводы – Валерия Ким, Елена Соколова, Дмитрий Рыкунов)
12:00 – выступление Эстрадного оркестра МГУ имени адмирала Г.И. Невельского
13:00 – отправление автобуса от форта Поспелова
Блок 2
11:50 – отправление автобуса от Центральной площади Владивостока
12:45 – авторские экскурсии по форту Поспелова (экскурсоводы – Валерия Ким, Елена Соколова, Виталий Козько)
13:30 – выступление камерного оркестра «КАМЕРАТА» vl
14:30 – отправление автобуса от форта Поспелова
Блок 3
13:20 – отправление автобуса от Центральной площади Владивостока
14:15 – авторские экскурсии по форту Поспелова (экскурсоводы – Виталий Козько, Дмитрий Рыкунов, Валерия Ким)
15:00 – выступление джазового коллектива «Fire&Fox»
16:00 – отправление автобуса от форта Поспелова
Блок 4
14:50 – отправление автобуса от Центральной площади Владивостока
15:45 – авторские экскурсии по форту Поспелова (экскурсоводы – Вероника Мязина, Максим Соболевский, Дмитрий Рыкунов)
16:30 – выступление джазового дуэта «Илья Лушников & Сергей Моисеев»
17:30 – отправление автобуса от форта Поспелова
Блок 5
16:20 – отправление автобуса от Центральной площади Владивостока
17:15 – авторские экскурсии по форту Поспелова (экскурсоводы – Вероника Мязина, Максим Соболевский, Виталий Козько)
18:00 – выступление джазового коллектива «Jazz Acoustic Project»
19:00 – отправление автобуса от форта Поспелова
С 11:00 до 19:00 на территории форта Поспелова будет работать фуд-корт под открытым небом.
Организаторы фестиваля «Музыкальный пикник на форте Поспелова»:
Государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость» совместно с Приморским музеем имени В.К. Арсеньева.
Мероприятие пройдёт при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Департамента туризма Приморского края, Управления культуры администрации города Владивостока и Туристско-информационного центра Приморского края.
Ирина Павленко