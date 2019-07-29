Людям, которые вложились в проблемные и недостроенные дома, могут в некоторых случаях выдать квартиры в других домах, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Ленту.ру».

Если граждане не получили купленную ими квартиру, им могут предложить альтернативу, рассказывает заместитель главы российского правительства Виталий Мутко.

Некоторые изменения в законодательства скоро разработают и предложат на рассмотрение Госдуме осенью этого года.

Выдача уже достроенного жилья станет третьим вариантом решения проблемы дольщиков, которых оставили ранее без жилья. Впрочем, проблемными домами будут заниматься тоже, и компенсации фонд будет платить.

Немного статистики: неоконченных новостроек, которые стали головной болью и для властей, и для дольщиков, в России около двух тысяч. Больше тысячи домов не достроены из-за банкротства застройщика. Всего компании-банкроты не окончили строительство 152 тысяч квартир, общий метраж которых – больше, чем восемь миллионов «квадратов». Такие проблемные объекты присутствуют на территории 77 регионов страны.

Анастасия Туркова