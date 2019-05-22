При заболевании необходим постоянный контроль уровня сахара в крови, для диагностики которого применяются тест-полоски, сообщает DEIТA.RU.

Всего на 2019 год из краевого бюджета на приобретение тест-полосок предусмотрено 30,141 млн. рублей. По состоянию на 20 мая 2019 года уже закуплено тест-полосок на сумму 1 100 000 рублей. И в настоящее время отдел фармакоэкономического анализа и лекарственного обеспечения крайздрава объявил еще две котировки на каждый вид тест – полосок (Акку-Чек и Ван Тач) на сумму 2 000 000 рублей. Департаментом здравоохранения региона также подготовлена документация для закупки средств самоконтроля, расходных материалов к инсулиновым помпам (проведение аукциона в электронной форме) на общую сумму 20,1 миллиона рублей.

«Состоялся очередной аукцион, и 21 мая в край поступили тест-полоски Акку – Чек и Ван Тач, до конца недели тест-полоски в полном объеме будут поставлены в Центр диабета и эндокринных заболеваний, где их смогут получить нуждающиеся, - рассказал руководитель крайздрава Виктор Фисенко. - С начала года для детей Приморского края, зарегистрированных в Федеральном Регистре сахарного диабета, закуплены тест – полоски: Сателлит Экспресс, Акку-Чек Перформа и Ван Тач».

Также Виктор Фисенко подчеркнул, что отдел фармакоэкономического анализа и лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Приморья организует закупки в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, что по статистике Федерального Регистра сахарного диабета, в Приморье в настоящее время зарегистрировано 410 детей, больных сахарным диабетом, из них 75 детям установлен инсулиновый дозатор (инсулиновая помпа). И все дети, которые стоят на учете, получают необходимые лекарственные препараты. Добавим, что вопрос льготного лекарственного обеспечения находится на личном контроле губернатора Олега Кожемяко. Работа ведется в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения Приморского края".

Инна Эстрина