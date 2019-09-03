Два значимых для региона события произошли сегодня, 3 сентября, в Приморье. В крае открылись первые заправки для электромобилей и в Уссурийске открылся едино-расчетно информационный центр Русгидро, сообщает DEITA.RU.

Заправки для электромобилей – пилотный проект в регионе. 10 заправочных станций расположились по всему краю и уже начали свою работу. Приятный бонус ожидает местных жителей – первые две недели заправки будут работать бесплатно.

Приморье занимает лидирующие позиции по количеству электромобилей. Только сейчас в крае зарегистрировано более 800 таких устройств. Открытие таких заправок – большой и важный шаг для развития экономики края. Проекты призваны улучшить качество жизни в регионе.

Едино-расчетно информационный центр Русгидро в Уссурийске стал третьим по счету в Приморье, и шестым на Дальнем Востоке.

Современное оборудование, электронная очередь, самообслуживание. Офисы полностью оборудованы и приспособлены для маломобильных граждан и посетителей с детскими колясками. Приоритет компании – возобновляемые источники энергии, именно поэтому уличное освещение на территории центра работает от солнечных батарей. В центре также есть зарядно электрические станции для любых устройств.

Елена Пархоменко, врио вице-губернатора Приморского края отмечает важность создания сети зарядных станций.

«Что такое сеть электрозарядных станций? Это не только удобство для наших автолюбителей, которые может быть не готовы были принять решение в пользу будущих электрокаров. Это уже сегодня действительность для нас, приморцев. В ближайшее время на площадках ВЭФ будет подписано соглашение о развитии электросетей, что, безусловно, ожидаемо приморцами, и Приморский край уже сейчас лидирует по количеству электрокаров», — пояснила Елена Александровна.

Стоит отметить, что на просторах пятого Восточного экономического форума планируют подписать соглашение о сотрудничестве в развитии зарядных устройств на Дальнем Востоке и, в частности, в Приморском крае.

Екатерина Кононенко