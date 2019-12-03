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26 Ноябрь 2019, 16:15

Бесплатные земли раздали многодетным приморцам

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Тринадцать многодетных семей из Уссурийска стали счастливыми владельцами собственных земельных наделов, доставшихся от государства бесплатно. Традиционно, раздача земельных участков родителям, воспитывающих трех и более детей, проходила с помощью жеребьевки, сообщает DEITA.RU.

В городской мэрии рассказали, что участникам жеребьевки предложили оформить в собственность земли в поселке Воздвиженка Уссурийского городского округа. Отмечается, что бесплатные земельные участки идеально подходят под строительство жилья.

«Чтобы принять участие жеребьевке многодетные семьи должны были заблаговременно обратиться в МФЦ, чтобы получить документ, подтверждающий право на получение земельного участка, и внести свои данные в специальный реестр», - рассказали в городской администрации. 

Судя по количеству пришедших на мероприятие по распределению наделов уссурийцев, о большом частном доме мечтает каждая вторая многодетная семья - из тридцати приглашенных только тринадцать претендующих на бесплатные земли приехали на жеребьевку. Все участники получили долгожданные участки, а также получили консультации по оформлению их в собственность и проведению на них индивидуальных строительных работ.

Кстати, в декабре состоится повторная жеребьевка земель в Воздвиженке для тех, кто по тем или иным причинам не смог приехать на первое мероприятие.  В общем счете в очереди на бесплатные земли в УГО находятся более двух тысяч многодетных семей.

Екатерина Цой

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