Правительство Сахалинской области воплощает мечты в реальность: новые меры, призванные улучшить жизнь сахалинцев, принимаются по результатам рабочих встреч главы региона Валерия Лимаренко с людьми. Кажется, перед нами тот самый случай, когда власть действительно прислушивается к народу, сообщает DEITA.RU.



По статистике на Сахалине и Курилах в категорию бедных чаще всего попадают пенсионеры и многодетные семьи. Благодаря предпринятым мерам уровень бедности населения в регионе с начала года удалось сократить с 9,7 до 6,3%. В том числе за счет нового подхода: индивидуальной работы с каждой семьёй.

Пенсионеры

Долгое время пенсионеров Сахалина волновал вопрос дополнительных выплат за «северный» трудовой стаж. Еще недавно их получали только те, кто отработал свыше 40 лет. Как результат, те, кто до положенного стажа не дотянул хотя бы месяц, ни на какие бонусы рассчитывать не могли. Глава региона обращения услышал: с июня дополнительные 3000 рублей в квартал получают пенсионеры, проработавшие в регионе хотя бы 35 лет.

Расширилось и число тех, кто может рассчитывать на бесплатный отдых. Теперь раз в год путёвки на санаторно-курортное лечение могут получить участники войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и жители блокадного Ленинграда. Раз в два года отдых полагается вдовам погибших инвалидов и ветеранов. Путевка раз в три года ожидает почётных доноров и неработающих пенсионеров, которые отработали более 40 лет в регионах Крайнего Севера. Всего с начала года за счет областного бюджета отдохнули более 1400 жителей региона.

Многодетные семьи

В регионе для многодетных семей действуют особые условия. Например, при рождении второго ребёнка помимо 450 тысяч рублей от государства, сахалинским семьям выплачивается 204 тысячи рублей из регионального бюджета. При рождении первого ребёнка семья получает 54 тысячи рублей, когда в семье появляется тройня – родителей ждёт выплата в размере одного миллиона рублей. Также правительство края помогает многодетным компенсировать затраты на приобретение жилья – до 50% от стоимости.

Число мер постоянно растет: с апреля родители каждого новорожденного получают подарочный набор со всем необходимым для первых дней, а с июля родители детей в возрасте от 1,5 до 3 лет начали получать 14 тысяч рублей в месяц, если их ребенку не хватило места в детском саду.

Что касается детского отдыха, этим летом при поддержке правительства более 50 тысяч школьников посетят летние лагеря и санатории. По льготной программе вместо полной стоимости путёвки, которая составляет не менее 50 тысяч рублей, родители заплатят всего 7 – 9 тысяч, остальное компенсируют из областного бюджета. Помимо этого, родители школьников, пожелавшие отправить ребёнка на отдых в другой регион России, также смогут рассчитывать на компенсацию из бюджета один раз в год. Дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, а также отличники и ребята, добившиеся творческих успехов, бесплатно отдохнут в Крыму.

Борьба с безработицей

Кроме того, на Сахалине большое внимание уделяют снижению уровня безработицы. Один из инструментов – социальные контракты с людьми в трудной ситуации, регулярные выплаты на развитие собственного дела. В этом году планируется заключить около 500 таких контрактов. На начало 2019 года Сахалинская область вошла в ТОП-10 регионов России с самым низким уровнем регистрируемой безработицы – 0,5%. При этом средний показатель по стране держится на уровне 0,9%.

Сахалин при новом правительстве взял курс на повышение качества жизни и снижение уровня бедности. Перемены уже успели оценить те несколько тысячев сахалинцев, которые смогли за последние несколько месяцев поправить свое материальное положение при помощи новых мер. Вскоре таких людей станет ещё больше: к концу года уровень бедности в регионе планируется снизить до рекордного показателя – 4,6%.

Софья Корф