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Бесплатный проезд до места учебы введен в Хабаровске
С начала текущего года власти Хабаровского края запустили проект «Демография»
В рамках национального проекта «Демография» в Хабаровском крае старшее поколение сможет ездить до места своего дополнительного образования бесплатно, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на сайт Правительства Хабаровского края.
С начала текущего года власти Хабаровского края запустили проект «Демография», в котором могут принять участие люди старшего поколения – от 50 лет и старше. Каждый желающий в пределах соответствующего возраста может подать заявку на участие в проекте. Сделать это можно по-разному – через биржу труда, через своего работодателя или с помощью специального сертификата на образование.
Благодаря этому проекту граждане смогут получить дополнительное образование или повышение квалификации по наиболее популярным на рынке труда профессиям. Всего в этом списке включено порядка 130 наиболее востребованных по итогам прошедшего года профессий, в том числе бухгалтер, специалист по кадрам, кладовщик, программист и другие.
Срок обучения длится не более трех месяцев, оно совершенно бесплатное для участников проекта. Кроме того, проезд до места обучения и обратно также будет оплачиваться за счет государства, но не более 10 тысяч рублей. Если граждане были направлены на обучение в другую местность, то можно будет получить не только компенсацию за найм жилья, но и расходы на оплату суточных за месяц.
В общей сложности на реализацию проекта было выделено более 40 млн рублей. За ближайшие пять лет в рамках проекта планируется обучить порядка трех тысяч жителей Хабаровского края.
Ранее представитель Общественной палаты Хабаровска Андрей Белоглазов предлагал повысить определение молодежного возраста до 44 лет. По его мнению, из-за того, что пенсионный возраст повысили, а молодежный так и остался на прежнем уровне, в стране появилась целая категория людей, старше 35, которая не попадает ни под одну льготную программу.