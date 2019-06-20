Российских автомобилистов, которые умудрились проехать по платным дорогам бесплатно, предлагают штрафовать на 2,5 тысячи рублей, сообщает DEITA.RU. Такое предложение рассмотрят в четверг, 20 июня, в российском правительстве.

По мнению инициаторов предложения, чтобы штрафовать водителей за неоплаченный проезд, необходимо для начала создать систему свободного потока, которая во всем мире называется «free-flow».

Отмечается, что впервые такая система заработает на Центрально кольцевой автомобильной дороге в Московской области, которая строится с 2014 года. При этом на данный момент ввести такую оплату невозможно, так как законодательно в России это запрещено.

Между тем в России хотят лишать водительского удостоверения за отсутствие ОСАГО.

Екатерина Брязгунова